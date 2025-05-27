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Elazığ’da feci kaza! 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Elazığ’da feci kaza! 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Elazığ'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi de ağır yaralandı. Kaza nedeniyle trafikte aksamalar meydana gelirken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Korkunç kaza, Elazığ-Bingöl karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki tır ile otomobil çarpıştı.

Elazığ’da feci kaza! 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralı - 1. Resim

1 ÖLÜ 2 YARALI

Çarpmanın etkisi ile araç hurdaya dönerken, tır şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Elazığ’da feci kaza! 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralı - 2. Resim

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Kazada otomobilde bulunan bir kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralanan 2 kişi de ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Elazığ’da feci kaza! 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralı - 3. Resim

Kaza nedeni ile trafikte aksamalar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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