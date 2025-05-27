Elazığ’da feci kaza! 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralı
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Elazığ'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi de ağır yaralandı. Kaza nedeniyle trafikte aksamalar meydana gelirken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Korkunç kaza, Elazığ-Bingöl karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki tır ile otomobil çarpıştı.
1 ÖLÜ 2 YARALI
Çarpmanın etkisi ile araç hurdaya dönerken, tır şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Kazada otomobilde bulunan bir kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralanan 2 kişi de ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza nedeni ile trafikte aksamalar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Zeynep Erdivanlı