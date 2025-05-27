Ankara'da feci kaza! Yaralılar arasında bebekler de var

Ankara'da Keçiören'de 2 otomobilin çarpıştığı bir trafik kazası meydana geldi. Kazada 2'si bebek 6 kişi yaralandı.

Ankara'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si bebek 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Keçiören ilçesi Yozgat Bulvarı'nda, E.C.Y. yönetimindeki 06 CVV 780 plakalı otomobil ile M.K. idaresindeki 44 AGT 275 plakalı otomobil çarpıştı.

2'Sİ BEBEK 6 YARALI

Çarpışmanın etkisiyle sürücüler ile araçlarda bulunan G.K, G.G. ve 2 bebek hafif yaralandı. Yaralılar, kaza yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.