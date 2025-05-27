Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Ankara'da feci kaza! Yaralılar arasında bebekler de var

Ankara'da feci kaza! Yaralılar arasında bebekler de var

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Ankara&#039;da feci kaza! Yaralılar arasında bebekler de var
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Ankara'da Keçiören'de 2 otomobilin çarpıştığı bir trafik kazası meydana geldi. Kazada 2'si bebek 6 kişi yaralandı.

Ankara'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si bebek 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Keçiören ilçesi Yozgat Bulvarı'nda, E.C.Y. yönetimindeki 06 CVV 780 plakalı otomobil ile M.K. idaresindeki 44 AGT 275 plakalı otomobil çarpıştı.

Ankara'da feci kaza! Yaralılar arasında bebekler de var - 1. Resim

2'Sİ BEBEK 6 YARALI

Çarpışmanın etkisiyle sürücüler ile araçlarda bulunan G.K, G.G. ve 2 bebek hafif yaralandı. Yaralılar, kaza yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

İşgal güçleri geri adım attı! Orta Doğu'da beyaz bayrak, heyetler görüşmeye başladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Freni patlayan İETT otobüsü başka bir otobüse çarptı! Avcılar'da vatandaşlar paniğe kapıldı - 3. SayfaFreni patlayan İETT otobüsü başka bir otobüse çarptı! Vatandaşlar kabusu yaşadıElazığ’da feci kaza! 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralı - 3. SayfaElazığ’da feci kaza! 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralıKilometrelerce aradılar! Şanlıurfa'da acı olay - 3. SayfaKilometrelerce aradılarSokak ortasında silahlı dehşet! 19 yaşındaki genç kabusu yaşadı - 3. SayfaSokak ortasında silahlı dehşet! 19 yaşındaki genç kabusu yaşadıPlanlı cinayet Fuat Camcı'nın annesini isyan ettirdi: Bunlar çocuk değil! - 3. SayfaÇapraz ateşe tutulan gencin annesi isyan ettiKapkaççı kaçtı, Alman turist kovaladı! Pazar esnafı devreye girdi: O anlar kamerada - 3. SayfaFilm sahnelerini aratmayan kovalamaca!
Sonraki Haber Yükleniyor...