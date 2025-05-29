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Kaygan yol felaketi getirdi: Zincirleme kazada çok sayıda yaralı var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kaygan yol felaketi getirdi: Zincirleme kazada çok sayıda yaralı var
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Nevşehir-Kayseri kara yolunda kaygan zemin nedeniyle kontrolden çıkan bir otomobil, minibüs ve tırın karıştığı zincirleme kazada 3’ü ağır 7 kişi yaralandı.

Nevşehir'de kaygan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil karşı şeritten gelen minibüsle çarpıştı. Bir tırın da karıştığı kazada 3'ü ağır 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Nevşehir-Kayseri kara yolu Bozca Köyü mevkiinde meydana gelen kazada, kaygan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, karşı şeride geçerek Kayseri'ye turist taşıyan minibüsle çarpıştı. Minibüsün arkasından gelen tır da duramayarak 2 araca da çarptı.

Kaygan yol felaketi getirdi: Zincirleme kazada çok sayıda yaralı var - 1. Resim

1'İ BEBEK 7 KİŞİ YARALANDI

Kazada otomobilde bulunan anne, baba ve 1 yaşındaki bebek ağır yaralanırken, minibüste bulunan şoför, 2 turist ve 1 rehber de yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kaygan yol felaketi getirdi: Zincirleme kazada çok sayıda yaralı var - 2. Resim

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kolluk kuvvetleri de kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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