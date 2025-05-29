Kaygan yol felaketi getirdi: Zincirleme kazada çok sayıda yaralı var

Nevşehir-Kayseri kara yolunda kaygan zemin nedeniyle kontrolden çıkan bir otomobil, minibüs ve tırın karıştığı zincirleme kazada 3’ü ağır 7 kişi yaralandı.

Nevşehir'de kaygan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil karşı şeritten gelen minibüsle çarpıştı. Bir tırın da karıştığı kazada 3'ü ağır 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Nevşehir-Kayseri kara yolu Bozca Köyü mevkiinde meydana gelen kazada, kaygan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, karşı şeride geçerek Kayseri'ye turist taşıyan minibüsle çarpıştı. Minibüsün arkasından gelen tır da duramayarak 2 araca da çarptı.

1'İ BEBEK 7 KİŞİ YARALANDI

Kazada otomobilde bulunan anne, baba ve 1 yaşındaki bebek ağır yaralanırken, minibüste bulunan şoför, 2 turist ve 1 rehber de yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kolluk kuvvetleri de kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.