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Çankırı'da feci kaza! Otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Çankırı&#039;da feci kaza! Otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Çankırı'da meydana gelen feci kazada kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kaza sonucunda 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Ankara-Çankırı kara yolunda Hüseyin K. (55) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla attı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

1 ÖLÜ, 3 YARALI

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde otomobilde bulunan Azime K.’nin (51) hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücü ile otomobildeki Tunahan K. (21) ve Şehri K. (53) ise kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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