Banka müdürü kadın gizli kameraya yakalandı! Delil toplamak isterken...

İstanbul'da banka müdürü olduğu öğrenilen Reyhan O., eşi Asım O. ile boşanma aşamasına geldi. Reyhan O., davayı lehine çevirebilmek için kocasının evinde gizlim çekim yaptırdı. Reyhan O.'nun bu hamlesi evdeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

İstanbul Ümraniye'de Asım O. (52) ile bir bankanın şube müdürü Reyhan O. (48), 14 yıllık evliliklerini bitirme kararı aldı. Dava devam ederken mahkeme, çiftin iki çocuğunun velayetini geçici olarak Reyhan O.'ya verirken, oturdukları evi de Asım O.'ya tahsis etti.

DELİL ARARKEN FENA YAKALANDI

Sabah'ta yer alan habere göre mahkeme kararına rağmen Reyhan O., geçtiğimiz yıl mart ayında eşi yokken gizlice eve geldi. İddiaya göre Reyhan O., çocuklarından salon ve odalardaki özel eşyaların bulunduğu dolapların içinin fotoğraflarını çekmelerini istedi.

Boşanma davasına delil bulabilmek için böyle bir eylem gerçekleştirdiği öne sürülen kadının oyununu evdeki güvenlik kameraları bozdu. Kameralar olup biteni kaydederken durumu fark eden Asım O., soluğu savcılıkta aldı. Asım O., eşi hakkında "konut dokunulmazlığını ihlal" ve çocuklarını alet etmesi nedeniyle "kötü muamele" suçlarından şikayetçi oldu.

Annesinin çocuklarına zorla fotoğraf çektirdiğini savunan Asım O., konuyla ilgili şunları söyledi:

"BOŞANMAYA DELİL BULABİLMEK İÇİN ÇOCUKLARI MAŞA GİBİ KULLANDI" "Çocuklarıma manipülasyonlar yapıyor. Bana eziyet olsun diye ve çocuklarımla aramdaki bağın tümüyle kopması için büyük bir çaba sarf ediyor. Babalarını çok seven çocuklarım annesinin baskı, korku ve telkinleriyle benimle görüşemez ve yaptığım yemekleri dahi yiyemez duruma geldi. Boşanmaya delil bulabilmek için çocukları maşa gibi kullandı. Bu da bir kötü muameledir."

UZAKLAŞTIRMA TALEP ETTİ

Boşanma davasının görüldüğü mahkemeye durumu bildiren Asım O., eşi aleyhine uzaklaştırma talep etti. Anadolu Aile Mahkemesi bu kez Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'u erkeğin lehine uyguladı. Reyhan O.'nun eşi Asım O.'ya karşı şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, kendisi, konutu, okul ve iş yerine yaklaşmamasına, iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine yönelik koruma kararı oluşturuldu.

Mahkeme tarafından Reyhan O.'ya tedbir kararına uymaması halinde 3 günden 10 güne, tekraren ihlali halinde ise 15 günden 30 güne zorlama hapse tabi tutulacağı hatırlatıldı.