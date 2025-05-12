Bankada dehşet! Güvenlik personeli tuvalette başından vurulmuş halde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 12 Mayıs 2025 10:45 - Güncelleme: 12 Mayıs 2025 10:46 - Güncelleme:

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bulunan bir bankada görevli güvenlik personeli Y.S., şubenin tuvaletinde başından silahla vurulmuş halde bulundu. Hastaneye kaldırılan Y.S.'nin sağlık durumu ciddiyetini korurken, olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Kan donduran olay, sabah saatlerinde Marmaris'te bulunan bir banka şubesinde meydana geldi. Geçici görevle Marmaris'e gelen 26 yaşındaki güvenlik görevlisi Y.S., sabah işe geldikten sonra personelin kullandığı tuvalete girdi. Kısa süre sonra içeriden silah sesi duyuldu. Silah sesini duyan banka çalışanları ve müşteriler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri başından silahla vurulmuş ve ağır yaralı halde bulunan Y.S.'ye ilk müdahalesini yaparak ambulansla Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumun ciddiyetini koruduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Mahmut Ekinci