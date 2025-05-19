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Bartın'da hava fişek rampası patladı: 1 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Bartın&#039;da hava fişek rampası patladı: 1 kişi yaralandı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bartın'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle gerçekleştirilen havai fişek gösterilerinde rampanın patlaması sonucu 1 kişi yaralandı.

Bartın Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda gerçekleştirilen kortej yürüyüşünün ardından Arda Sivaslı ve Grup Touche konseri düzenlendi. Gösteri esnasında havai fişek rampalarından birinin patlaması sonucu A.İ. isimli görevli yaralandı. 

Yaralı, olay yerine çağrılan ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 

Yaralının hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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