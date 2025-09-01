Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Başakşehir'de korku dolu anlar! Ezilmekten son saniyede kurtuldu

Başakşehir'de korku dolu anlar! Ezilmekten son saniyede kurtuldu

3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Başakşehir'de kontrolden çıkan bir otomobil, yol kenarında bulunan iş yerlerine daldı. Bu sırada kenarda oturan bir kurye aracı son anda fark ederek ezilmekten kurtulurken, korku dolu anlar kameraya yansıdı.

İstanbul Başakşehir'de 30 Ağustos günü yürekleri ağza getiren bir kaza meydana geldi. Hürriyet Bulvarı üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce oto lastikçinin önündeki lastikleri devirdi, ardından iki dükkana çarptı ve yol kenarında restoranın önünde bulunan bir motokuryeyi de son anda teğet geçti.

EZİLMEKTEN SON ANDA KURTULDU

Aracın üzerine doğru geldiğini fark eden motorkurye bir anda yerinden fırlayarak ileriye atıldı. Neye uğradığını şaşıran adam ezilmekten son anda kurtulurken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Öte yandan iş yerlerinde hasar meydana geldiği öğrenildi.

Başakşehir'de korku dolu anlar! Ezilmekten son saniyede kurtuldu - 1. Resim

"ÇOK DAHA BÜYÜK BİR FACİA YAŞANABİLİRDİ"

Kaza anına tanıklık eden esnaf Eyüp Sefa Deniz, olayın hızla gerçekleştiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Geçen gün dükkanın önünde duruyorduk. Sonra ben içeri geçtim. Araç virajdan hızlı bir şekilde geldi, virajı alamadı ve dükkana çarptı. Tam içeri girdiğim esnada kaza yaşandı. Bir kurye arkadaşımızın bacağı yaralandı, hastaneye götürüldü. Refleksle kurtuldu ama araç çarpsaydı Allah korusun ölebilirdi. Görüntülerde de saniyelerle kurtulduğu görünüyor.

Buraya mutlaka önlem alınmalı, ışık veya kasis tarzı bir düzenleme şart. Hala işlem yapılmadı. Çalışırken, müşterilerimiz ya da çocuklar orada olabilirdi, çok daha büyük bir facia yaşanabilirdi."

Başakşehir'de korku dolu anlar! Ezilmekten son saniyede kurtuldu - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
