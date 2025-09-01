Başakşehir'de korku dolu anlar! Ezilmekten son saniyede kurtuldu

İstanbul Başakşehir'de 30 Ağustos günü yürekleri ağza getiren bir kaza meydana geldi. Hürriyet Bulvarı üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce oto lastikçinin önündeki lastikleri devirdi, ardından iki dükkana çarptı ve yol kenarında restoranın önünde bulunan bir motokuryeyi de son anda teğet geçti.

EZİLMEKTEN SON ANDA KURTULDU

Aracın üzerine doğru geldiğini fark eden motorkurye bir anda yerinden fırlayarak ileriye atıldı. Neye uğradığını şaşıran adam ezilmekten son anda kurtulurken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Öte yandan iş yerlerinde hasar meydana geldiği öğrenildi.

"ÇOK DAHA BÜYÜK BİR FACİA YAŞANABİLİRDİ"

Kaza anına tanıklık eden esnaf Eyüp Sefa Deniz, olayın hızla gerçekleştiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: