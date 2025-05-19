Başıboş köpekler çocuğu hastanelik etti: Belediye başkanı hakkında soruşturma başlatıldı
Muğla Köyceğiz'de sahipsiz köpeklerin saldırdığı 11 yaşındaki çocuk yaralandı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin Köyceğiz Belediye Başkanı ve belediye görevlileri hakkında soruşturma başlattı.
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde parkta oynarken sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı.
Köyceğiz Belediyesi sınırları içindeki Yeni Mahalle soğuk hava deposu yanında bulunan parkta oynayan Salih P. (11), sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.
Sağ bacağından yaralanan Salih P'nin bağırarak yardım istemesi üzerine çevredekiler köpekleri uzaklaştırdı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
YARALI ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI
112 Acil Servis ekiplerince Köyceğiz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, buradaki müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
BELEDİYE BAŞKANI HAKKINDA SORUŞTURMA
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, Köyceğiz Belediye Başkanı ve belediye görevlileri hakkında soruşturma başlattı.