Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Başıboş köpekler çocuğu hastanelik etti: Belediye başkanı hakkında soruşturma başlatıldı

Başıboş köpekler çocuğu hastanelik etti: Belediye başkanı hakkında soruşturma başlatıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Başıboş köpekler çocuğu hastanelik etti: Belediye başkanı hakkında soruşturma başlatıldı
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Muğla Köyceğiz'de sahipsiz köpeklerin saldırdığı 11 yaşındaki çocuk yaralandı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin Köyceğiz Belediye Başkanı ve belediye görevlileri hakkında soruşturma başlattı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde parkta oynarken sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı.

Köyceğiz Belediyesi sınırları içindeki Yeni Mahalle soğuk hava deposu yanında bulunan parkta oynayan Salih P. (11), sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

Sağ bacağından yaralanan Salih P'nin bağırarak yardım istemesi üzerine çevredekiler köpekleri uzaklaştırdı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALI ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI

112 Acil Servis ekiplerince Köyceğiz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, buradaki müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

BELEDİYE BAŞKANI HAKKINDA SORUŞTURMA

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, Köyceğiz Belediye Başkanı ve belediye görevlileri hakkında soruşturma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
Osimhen, Muslera, Icardi... Dursun Özbek bizzat konuştu, 1 sezon daha!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Düğün konvoyunda yaptığı drift pahalıya patladı! - 3. SayfaDüğün konvoyunda yaptığı drift pahalıya patladı!Uşak'ta zincirleme kaza! 4 araç birbirine girdi: Yaralılar var - 3. Sayfa4 araç birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var!Girdiği dere sonu oldu! 16 yaşındaki çocuk boğuldu - 3. SayfaGirdiği dere sonu oldu! 16 yaşındaki çocuktan acı haberEdirne açıklarında balıkçı teknesinden onlarca düzensiz göçmen çıktı! - 3. SayfaBalıkçı teknesinden onlarca düzensiz göçmen çıktı!Malatya'da mezarlığın ortasında akrabalar arasında silahlı kavga: Yaralılar var - 3. SayfaMezarlığın ortasında akrabalar arasında silahlı kavga!5 saatte asgari ücretten fazla para topladılar! 3 dilenci yakalandı - 3. Sayfa5 saatte asgari ücretten fazla para topladılar
Sonraki Haber Yükleniyor...