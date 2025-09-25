Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Başına dayadığı silah ateş aldı! Eski kulüp başkanı hayatını kaybetti

Başına dayadığı silah ateş aldı! Eski kulüp başkanı hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Başına dayadığı silah ateş aldı! Eski kulüp başkanı hayatını kaybetti
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sapancaspor'un eski başkanlarından iş adamı Fatih Balkaya hayatını kaybetti. İş adamının boş zannederek başına dayadığı silahın ateş alması sonucu öldüğü iddia edildi.

Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Derbent Mahallesinde korkunç bir olay meydana geldi. 2016-2018 yılları arasında Sapancaspor Kulüp Başkanlığı yapan iş adamı Fatih Balkaya, iddiaya göre boş sandığı tabancasını ateşlemesi neticesinde başından vurularak ağır yaralandı.

Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Balkaya, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

"YANLIŞLIKLA KENDİNİ VURDU" İDDİASI

Kocaeli ve Sakarya'nın yerel haber sitelerinde, Fatih Balkaya'nın bir arkadaşının evindeyken boş zannettiği tabancasını çıkardığı ve başına doğru hedef alıp ateş edince kendini vurduğu iddia edildi.

SAPANCASPOR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Öte yandan Sapancaspor, hayatını kaybeden eski kulüp başkanı ve iş adamı Fatih Balkaya için başsağlığı mesajı yayımladı.

Sapancaspor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüzün eski başkanlarından Fatih Balkaya vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

