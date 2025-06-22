Batman'da feci olay! Hepsi silahla öldürülmüş 7 yılkı atı bulundu
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Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Batman'da vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen ekipler, 7 yılkı atının silahla vurularak öldürüldüğünü tespit etti.
Batman'da bulunan Raman Dağı'nın merkeze bağlı Yakıtlı köyü mevkiinde silahla vurularak öldürülmüş halde 7 yılkı atını gören vatandaşlar, durumu yetkililere aktardı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.
Alanda inceleme yapan jandarma, şüphelilerin tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Mahmut Ekinci