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Batman'da feci olay! Hepsi silahla öldürülmüş 7 yılkı atı bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Batman&#039;da feci olay! Hepsi silahla öldürülmüş 7 yılkı atı bulundu
Batman, Cinayet, Silah, At, Haber
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Batman'da vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen ekipler, 7 yılkı atının silahla vurularak öldürüldüğünü tespit etti.

Batman'da bulunan Raman Dağı'nın merkeze bağlı Yakıtlı köyü mevkiinde silahla vurularak öldürülmüş halde 7 yılkı atını gören vatandaşlar, durumu yetkililere aktardı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

Alanda inceleme yapan jandarma, şüphelilerin tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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