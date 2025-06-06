Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Bayram günü düğün salonuna kanlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Bayram günü düğün salonuna kanlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Bayram günü düğün salonuna kanlı saldırı! Ölü ve yaralılar var
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde düğün salonunu basan A. A. isimli şahıs silahla dehşet saçtı. Saldırıda sırasında ağır yaralanan 4 kişiden 1'i tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Saldırgan polis ekiplerince gözaltına alındı.

Siirt’in Kurtalan ilçesi Sare Düğün Salonunda silahlı saldırı meydana geldi. Saldırıda 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kurtalan ilçesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde bulunan Sare Düğün Salonuna giren A. A. isimli şahıs silahla dehşet saçtı.

Bayram günü düğün salonuna kanlı saldırı! Ölü ve yaralılar var - 1. Resim

AĞIR YARALANAN 4 KİŞİDEN 1'İ KURTARILAMADI 

Açılan ateş sonucu 4 kişi ağır yaralandı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Kurtalan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Adnan Pekgöz’ün kurtarılamayarak hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay sonrası düğün salonu ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Saldırganın polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

ABD ile Çin 'ticaret masası'na oturacak! Trump, toplantı tarihini duyurdu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Batman'da markette yangın paniği: 5 kişi kurtarıldı - 3. SayfaBatman'da markette yangın paniği: 5 kişi kurtarıldıÇankırı'da feci olay: Köy muhtarına kurşun yağdırdılar! - 3. SayfaKöy muhtarına kurşun yağdırdılar!Kurban Bayramı'nda asırlık gelenek! Bu köyde kurban eti girmeyen ev yok - 3. SayfaBu köyde kurban eti girmeyen ev yokİzmir'de yürekleri ağza getiren olay: Anne ve 2 çocuğu su kuyusuna düştü! - 3. SayfaAnne ve 2 çocuğu su kuyusuna düştü, yürekler ağza geldi!Kuryeliğe geri döneli daha 1 gün olmuştu! Ölüm onu kavşakta yakaladı - 3. SayfaKuryeliğe geri döneli daha 1 gün olmuştu! Kazada can verdiAntalya'da acı olay: Cami imamı, kurban kesimi sonrası fenalaşarak hayatını kaybetti - 3. SayfaCami imamı, kurban kesimi sonrası fenalaşarak can verdi
Sonraki Haber Yükleniyor...