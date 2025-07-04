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Beton mikseri, trambüsle çarpıştı! Yaralılar var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Malatya, Kazalar, Trafik Kazası, Beton Mikseri, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Malatya'da kontrolden çıkan beton mikserinin trambüse çarptığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saat 21.30 sıralarına Malatya-Elazığ karayolu üzeri TÜVTÜRK Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Elazığ istikametinden gelen A.R.Ç. idaresindeki beton mikseri, kontrolden çıkarak durağa yanaşmakta olan V.Ö. yönetimindeki trambüse çarptı.

Beton mikseri, trambüsle çarpıştı! Yaralılar var - 1. Resim

YOLCULAR YARALANDI

Trambüsün kullanılmaz hale geldiği kazada, beton mikseri sürücüsü ile trambüste yolcu olarak bulunan İ.H.G. ,Y.D. ve S.B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Beton mikseri, trambüsle çarpıştı! Yaralılar var - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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