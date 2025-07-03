Yaya geçidinde can veren 11 yaşındaki Elif Su’nun ölümüyle ilgili davada tahliye kararı

Mersin’de yaya geçidinde 11 yaşındaki Elif Su Ekinci’nin ölümüne, bir arkadaşının da ağır yaralanmasına neden olan sürücüye 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası verildi. Mahkeme sanığın tahliyesine karar verirken, yurt dışına çıkış yasağı getirdi ve ehliyetini 2 yıl süreyle iptal etti.

Mersin’in Yenişehir ilçesinde yaya geçidinden geçmeye çalışan 11 yaşındaki Elif Su Ekinci’ye çarparak ölümüne, arkadaşı Elif Yüksel’in ise ağır yaralanmasına neden olan sürücü Coşkun T., 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, tutukluluk süresi ve verilen ceza dikkate alınarak sanığın tahliyesine karar verdi.

Feci kaza 23 Mayıs 2023’te Yenişehir ilçesi Gökçebelen Mahallesi’nde meydana geldi. Kepçe operatörü Coşkun T. (25) yönetimindeki 33 ACY 335 plakalı kamyonet, yaya geçidinden geçmeye çalışan Yenişehir Anadolu İmam Hatip Ortaokulu 5. sınıf öğrencileri Elif Su Ekinci (11) ve Elif Yüksel’e (11) çarptı. Küçük Elif Su olay yerinde hayatını kaybederken, Elif Yüksel ağır yaralandı ve uzun süre hastanede tedavi gördü. Kaza anı araç kamerasına da yansıdı.

15 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

Kazanın ardından tutuklanan Coşkun T. hakkında “Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçundan dava açıldı. İddianamede sanığın asli kusurlu olduğu belirtilirken, savcı “bilinçli taksirle bir veya birden fazla kişinin ölümü ile birlikte bir veya birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma” suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Mersin 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşmasına tutuklu sanık, mağdur aileler ve avukatlar katıldı. Elif Su’nun ailesinin avukatları sanığın olası kastla yargılanmasını ve daha ağır ceza almasını istedi. Sanık Coşkun T. ise savunmasında, “Böyle bir şey yaşandığı için çok pişmanım. O çocuğun iyileşmesi için her gün dua ediyorum” dedi.

TAHLİYE KARARI VERİLDİ, EHLİYETİNE EL KONULDU

Mahkeme heyeti, Coşkun T.’yi “bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma” suçundan 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı.