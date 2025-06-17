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Mersin'deki esnaf cinayetinde yeni gelişme! Kahve ücreti yüzünden bıçaklanmıştı...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Mersin&#039;deki esnaf cinayetinde yeni gelişme! Kahve ücreti yüzünden bıçaklanmıştı...
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Mersin'in Tarsus ilçesinde kahve fiyatları nedeniyle çıkan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği esnaf kavgasında 3 şüpheli tutuklandı.

Olay, 14 Haziran Cumartesi günü Yarenlik Alanı'ndaki Uğur İş Hanı Pasajı'nda yaşandı. İş yerinde çalışan F.İ., Ş.İ. ve S.C.İ., komşusu Ali Beyaz ile kahve fiyatları üzerine tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçak ve satırların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada Ali Beyaz ile oğlu A.D.B. (25) bıçaklanırken, olaya karışan F.İ., Ş.İ. ve S.C.İ. de yaralandı.

Mersin'deki esnaf cinayetinde yeni gelişme! Kahve ücreti yüzünden bıçaklanmıştı... - 1. Resim

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Hastaneye kaldırılan 5 yaralıdan Ali Beyaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tedavisi tamamlanan F.İ., Ş.İ. ve S.C.İ. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaralılardan A.D.B.'nin tedavisinin ise sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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