Makamında suikast! Belediye başkanı ofisinde vurularak öldürüldü

Meksika'da San Mateo Pinas Belediye Başkanı Lilia Garcia, ofisinde vurularak öldürüldü.

Meksika'nın güneyinde bulunan Oaxaca eyaletindeki San Mateo Pinas kasabasında Belediye Başkanı Lilia Garcia, ofisinde vurularak öldürüldü.

Polis, dört silahlı adamın belediye başkanının ofisine baskın düzenleyerek belediye başkanıyla birlikte bir başka çalışanını da öldürdüğünü açıkladı. Bu, ülkede yerel bir politikacıya yönelik son ölümcül saldırı oldu.

İKİ POLİS DE YARALI

Polis, şüphelilerin belediye binasına motosikletlerle geldiğini bildirdi. Tesisi koruyan memurları tehdit ettikten sonra Belediye Başkanı Lilia Garcia'nın ofisine baskın düzenleyen saldırganlar, onu ve bir diğer yetkili olan Eli Garcia'yı vurarak öldürdüler.

Yetkililer saldırıda iki belediye polisinin de yaralandığını söyledi.

"CEZASIZ KALMASI SÖZ KONUSU OLAMAZ"

Oaxaca Valisi Salomon Jara sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Bu eylemin cezasız kalması söz konusu olamaz" ifadelerini kullandı. Eyalet savcılığı saldırıyı soruşturduğunu, bölgeye askeri ve federal ajanların konuşlandırıldığını bildirdi.

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KARTELLERDEN ŞÜPHELENİLİYOR

Meksika'da son yıllarda onlarca yerel yetkili, özellikle güçlü uyuşturucu kaçakçılığı çetelerinin faaliyet gösterdiği bölgelerde, organize suç gruplarının hedefi oldu.

Şiddet olayları son olarak başkent Meksiko'ya da sıçradı. Burada Belediye Başkanı Clara Brugada'nın iki yakın arkadaşı bir ay önce halkın gözü önünde öldürüldü.

Meksika'da 2006'dan bu yana uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı suçlar nedeniyle yaklaşık 480 bin kişi hayatını kaybetti, 120 binden fazla kişi ise kayıp.