Beykoz’da sürücü dizüstü bilgisayarla araç kullandı

İstanbul Beykoz'da bir sürücünün kucağındaki dizüstü bilgisayarı kullanarak araç sürdüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.



Beykoz Kavacık Kavşağı'nda kayda geçen görüntülerde bir kadın sürücünün direksiyon başına kucağındaki dizüstü bilgisayarla geçtiği görüldü. Hem kendi hem de trafikteki diğer sürücülerin canını hiçe sayan sürücü tepki topladı. Sürücünün tehlikeli seyahati cep telefonu kamerasına yansıdı.

