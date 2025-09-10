Beykoz’da sürücü dizüstü bilgisayarla araç kullandı
Beykoz Kavacık’ta bir kadın sürücü, kucağındaki dizüstü bilgisayarla araç kullanırken cep telefonu kamerasına yansıdı. Hem kendi hem de trafikteki diğer sürücülerin hayatını riske atan tehlikeli anlar sosyal medyada büyük tepki topladı.
Beykoz Kavacık Kavşağı'nda kayda geçen görüntülerde bir kadın sürücünün direksiyon başına kucağındaki dizüstü bilgisayarla geçtiği görüldü. Hem kendi hem de trafikteki diğer sürücülerin canını hiçe sayan sürücü tepki topladı. Sürücünün tehlikeli seyahati cep telefonu kamerasına yansıdı.
