Beykoz'da sürücü dizüstü bilgisayarla araç kullandı

Beykoz’da sürücü dizüstü bilgisayarla araç kullandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Beykoz Kavacık’ta bir kadın sürücü, kucağındaki dizüstü bilgisayarla araç kullanırken cep telefonu kamerasına yansıdı. Hem kendi hem de trafikteki diğer sürücülerin hayatını riske atan tehlikeli anlar sosyal medyada büyük tepki topladı.

İstanbul Beykoz'da bir sürücünün kucağındaki dizüstü bilgisayarı kullanarak araç sürdüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Beykoz Kavacık Kavşağı'nda kayda geçen görüntülerde bir kadın sürücünün direksiyon başına kucağındaki dizüstü bilgisayarla geçtiği görüldü. Hem kendi hem de trafikteki diğer sürücülerin canını hiçe sayan sürücü tepki topladı. Sürücünün tehlikeli seyahati cep telefonu kamerasına yansıdı.

