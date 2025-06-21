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Bir anlık dalgınlığa geldi, komşusunun evini yaktı! 2 katlı ev kül oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Konya, Yangın, Söndürme, Soruşturma, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Konya'da ot temizleme bahanesiyle yakılan ateş kontrolden çıktı. Alevler komşu evi küle çevirirken, 2 katlı yapı kullanılamaz hale geldi. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası ihmalkarlık iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Konya’da ihmalkarlık sebebiyle feci bir olay meydana geldi.

Bir anlık dalgınlığa geldi, komşusunun evini yaktı! 2 katlı ev kül oldu - 1. Resim

OTLARI TEMİZLEMEK İSTEMİŞTİ

Olay, ilçeye bağlı Gevrekli Mahallesi Ömer Karabulut Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.A, evinin önündeki otları temizlemek için ateşe verdi. 

Bir anda parlayan alevler, yan bahçede bulunan Yusuf Coşkun'a ait evde yangına sebep oldu. Bahçede bulunan kuru ağaçların tutuşması sonrası büyüyen yangın 2 katlı eve sıçradı. 

Bir anlık dalgınlığa geldi, komşusunun evini yaktı! 2 katlı ev kül oldu - 2. Resim

2 KATLI EV KULLANILAMAZ HALDE GELDİ

Yangın, ihbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sonrası ev kullanılamaz hale gelirken, tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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