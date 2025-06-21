Bir anlık dalgınlığa geldi, komşusunun evini yaktı! 2 katlı ev kül oldu
Konya'da ot temizleme bahanesiyle yakılan ateş kontrolden çıktı. Alevler komşu evi küle çevirirken, 2 katlı yapı kullanılamaz hale geldi. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası ihmalkarlık iddiasıyla soruşturma başlatıldı.
Konya’da ihmalkarlık sebebiyle feci bir olay meydana geldi.
OTLARI TEMİZLEMEK İSTEMİŞTİ
Olay, ilçeye bağlı Gevrekli Mahallesi Ömer Karabulut Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.A, evinin önündeki otları temizlemek için ateşe verdi.
Bir anda parlayan alevler, yan bahçede bulunan Yusuf Coşkun'a ait evde yangına sebep oldu. Bahçede bulunan kuru ağaçların tutuşması sonrası büyüyen yangın 2 katlı eve sıçradı.
2 KATLI EV KULLANILAMAZ HALDE GELDİ
Yangın, ihbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın sonrası ev kullanılamaz hale gelirken, tahkikat başlatıldı.