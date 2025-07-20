Bir elinde baston bir elinde silahla köyde dehşet saçtı! 1'i ağır 3 yaralı

Isparta'da tartışma yaşadığı yeğenini köy meydanında gören yaşlı adam silahla ateş açtı. Kurşunlar yeğenine ve 8 yaşındaki 2 çocuğa isabet etti. Yeğeninin durumunun ağır olduğu öğrenilirken saldırı anı kameralara yansıdı.

Olay, Isparta'nın Gelendost ilçesine bağlı Çaltı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 93 yaşındaki Mehmet A.K., köy meydanında yeğeni olduğu iddia edilen Kemal Ç. ile henüz bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet A.K., elindeki tabancayla Kemal Ç.'ye ateş açtı. Seken kurşunlar, olay sırasında meydanda bulunan 8 yaşındaki Emirhan P. ile Şerhan S.'ye de isabet etti.

SESLERİ DUYANLAR POLİSE HABER VERDİ

Silah seslerini duyan köylülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan Kemal Ç., Emirhan P. ve Şerhan S. sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan Kemal Ç.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

ELİNDE BASTONLA DEHŞET SAÇTI

Olayla ilgili jandarma ekipleri geniş çaplı soruşturma başlatırken, saldırı anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

Görüntülerde Mehmet A.K.'nin elinde baston ve silahla köy meydanına geldiği, ortalığa rastgele ateş açtıktan sonra uzaklaştığı görüldü.