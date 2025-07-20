Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Bir elinde baston bir elinde silahla köyde dehşet saçtı! 1'i ağır 3 yaralı

Bir elinde baston bir elinde silahla köyde dehşet saçtı! 1'i ağır 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Bir elinde baston bir elinde silahla köyde dehşet saçtı! 1&#039;i ağır 3 yaralı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Isparta'da tartışma yaşadığı yeğenini köy meydanında gören yaşlı adam silahla ateş açtı. Kurşunlar yeğenine ve 8 yaşındaki 2 çocuğa isabet etti. Yeğeninin durumunun ağır olduğu öğrenilirken saldırı anı kameralara yansıdı.

Olay, Isparta'nın Gelendost ilçesine bağlı Çaltı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 93 yaşındaki Mehmet A.K., köy meydanında yeğeni olduğu iddia edilen Kemal Ç. ile henüz bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet A.K., elindeki tabancayla Kemal Ç.'ye ateş açtı. Seken kurşunlar, olay sırasında meydanda bulunan 8 yaşındaki Emirhan P. ile Şerhan S.'ye de isabet etti.

Bir elinde baston bir elinde silahla köyde dehşet saçtı! 1'i ağır 3 yaralı - 1. Resim

SESLERİ DUYANLAR POLİSE HABER VERDİ

Silah seslerini duyan köylülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan Kemal Ç., Emirhan P. ve Şerhan S. sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan Kemal Ç.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Bir elinde baston bir elinde silahla köyde dehşet saçtı! 1'i ağır 3 yaralı - 2. Resim

ELİNDE BASTONLA DEHŞET SAÇTI

Olayla ilgili jandarma ekipleri geniş çaplı soruşturma başlatırken, saldırı anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

Bir elinde baston bir elinde silahla köyde dehşet saçtı! 1'i ağır 3 yaralı - 3. Resim

Görüntülerde Mehmet A.K.'nin elinde baston ve silahla köy meydanına geldiği, ortalığa rastgele ateş açtıktan sonra uzaklaştığı görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Balıkesir'de yüksek sıcaklık asfaltı eritti, araçlar birbirine girdi!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Balıkesir'de yüksek sıcaklık asfaltı eritti, araçlar birbirine girdi! - 3. SayfaYüksek sıcaklık asfaltı eritti, araçlar birbirine girdi!Gaziantep'te feci kaza: Tırla tanker çarpıştı, 2 kişi öldü - 3. SayfaGaziantep'te feci kaza: Tırla tanker çarpıştı, 2 kişi öldüÜmraniye'de korkunç ölüm! Birini vurduğunu fark edince tüm kayıtları sildi: Sonrasında itiraf geldi... - 3. SayfaBirini vurduğunu fark edince tüm kayıtları sildi!Ailesine yaptıkları günlerce konuşulmuştu: İtfaiye eri cezaevinde intihar etti! - 3. Sayfaİtfaiyeci cezaevinde intihar etti!Eşine kızdı, ekiplerle köşe kapmaca oynadı: Izdırap tam 2,5 saat sürdü! - 3. Sayfa2,5 saatlik ızdırap! Çatıda köşe kapmaca oynadıDefalarca bıçaklamış! Kayseri'de, camideki kan donduran cinayet kamerada - 3. SayfaCamideki kan donduran cinayet kamerada
Sonraki Haber Yükleniyor...