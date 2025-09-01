Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > 3. Sayfa > Bitlis'te araç park kavgası cinayetle sonuçlandı

Bitlis'te araç park kavgası cinayetle sonuçlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bitlis’in Tatvan ilçesinde araç park etme meselesi yüzünden çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti.

Bitlis’in Tatvan ilçesi Tuğ Mahallesi’nde Z.K. ile Y.Y. arasında araç park etme nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmaya Y.Y.’nin akrabası Y.E.Y. de dahil oldu. Y.E.Y., yanında bulunan silahla Z.K.’ye ateş etti.

Ağır yaralanan Z.K., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından şüpheli Y.Y. ve Y.E.Y., Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

