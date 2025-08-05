İstanbul'da park yeri kavgası! Beylikdüzü'nde sürücüler birbirine girdi, polis gözaltına aldı

İstanbul Beylikdüzü'nde park nedeniyle iki sürücü arasında başlayan kavgaya polis ekipleri müdahale etti.

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PARK YERİ YÜZÜNDEN TARTIŞTILAR

Beylikdüzü Hürriyet Bulvarı üzerinde öğle saatlerinde park nedeniyle 2 sürücü arasında başlayan sözlü tartışma, kavgaya dönüştü.

POLİS EKİPLERİ MÜDAHİL OLDU, 1 GÖZALTI

Sürücüler arasındaki tartışmaya olay yerinden geçen polis ekipleri müdahil oldu. Polis tarafları sakinleştirmeye çalışırken, bir sürücü, güvenlik güçlerinin yanındaki sürücüye saldırdı.

O esnada polis ekipleri araya girerek şahsı gözaltına aldı. Daha sonra bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

YAŞANANLAR KAMERADA

Park nedeniyle başlayan ve tarafların birbirine saldırmasıyla devam ettiği o anlara polis ekiplerinin müdahale ettiği o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olaya karışan 2 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.