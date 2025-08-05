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İstanbul'da park yeri kavgası! Beylikdüzü'nde sürücüler birbirine girdi, polis gözaltına aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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İstanbul, Beylikdüzü, Kavga, Park Yeri, Trafik, Polis, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Beylikdüzü'nde 2 sürücü park nedeniyle kavga etti. Olay yerinden geçen polis ekipleri saldırgan şoförü gözaltına aldı.

İstanbul Beylikdüzü'nde park nedeniyle iki sürücü arasında başlayan kavgaya polis ekipleri müdahale etti.

PARK YERİ YÜZÜNDEN TARTIŞTILAR

Beylikdüzü Hürriyet Bulvarı üzerinde öğle saatlerinde park nedeniyle 2 sürücü arasında başlayan sözlü tartışma, kavgaya dönüştü. 

POLİS EKİPLERİ MÜDAHİL OLDU, 1 GÖZALTI

Sürücüler arasındaki tartışmaya olay yerinden geçen polis ekipleri müdahil oldu. Polis tarafları sakinleştirmeye çalışırken, bir sürücü, güvenlik güçlerinin yanındaki sürücüye saldırdı.

O esnada polis ekipleri araya girerek şahsı gözaltına aldı. Daha sonra bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

YAŞANANLAR KAMERADA

Park nedeniyle başlayan ve tarafların birbirine saldırmasıyla devam ettiği o anlara polis ekiplerinin müdahale ettiği o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olaya karışan 2 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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