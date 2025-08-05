Tekmeli yumruklu kavga! Sokak boks ringine döndü
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Hatay'da 2 şahıs sokak ortasında tekmeli, yumruklu kavga etti. O anlar kameralara yansırken sokak adeta boks ringine döndü.
Kırıkhan ilçesi Barbaros Mahallesi’nde yaşayan yabancı uyruklu şahıslar arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyen tartışma tekmeli, yumruklu kavgaya dönüştü. Belindeki bıçakla tekmeli ve yumruklu kavgaya giren şahsın, sokağı boks ringine çevirdiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Şahısların bir süre devam eden kavgası, polis ekiplerinin gelmesiyle son buldu.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gözde Nur Bayar