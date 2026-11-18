Bitlis'te tır ile otobüsün çarpıştığı kaza kamerada! Her şey bir anda yaşanmış
Bitlis'in Tatvan ilçesinde, yağış nedeniyle kontrolden çıkarak karşı şeride geçen İran plakalı tırın yolcu otobüsüyle çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı. Tırdan dökülen sıvı deterjan sebebiyle Tatvan-Van kara yolu trafiğe kapanırken, kaza anı otobüs kamerasına yansıdı.
Bitlis'te, Tatvan-Van kara yolunun Koyluca köyü mevkisinde, Rasoul Abbasifard'ın kullandığı İran plakalı tır, yağış nedeniyle kontrolden çıkarak karşı şeritteki Ali Polat yönetimindeki yolcu otobüsüyle çarpıştı.
10 YOLCU YARALANDI
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 10 yolcu, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
DETERJAN YOLA SAÇILDI
Çarpışmanın etkisiyle hasar gören tırın kasasındaki sıvı deterjan yola döküldü. Trafiğe kapanan yolda jandarma ekipleri önlem aldı.
FECİ KAZA KAMERADA
Feci kazanın görüntüleri de ortaya çıktı. Otobüs kamerasına yansıyan görüntülerde karşı şeritten gelen tırın kontrolden çıkarak kaydığı ve otobüse çarptığı anlar kaydedildi.