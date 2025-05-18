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Bodrum açıklarında onlarca düzensiz göçmen yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Bodrum açıklarında onlarca düzensiz göçmen yakalandı
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 95 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında yelkenli teknede 95 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı şüpheli yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında sahil güvenlik botu tarafından içinde düzensiz göçmenlerin olduğu değerlendirilen yelkenli tekne durduruldu.

Ekipler tarafından İtalya rotası üzerinde durdurulan yelkenli teknede 95 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli yakalandı. Şüpheliler, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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