Haberler > 3. Sayfa > Bodrumda baygın bulunmuştu… Hüseyin Kalbur’un ölüm nedeni ortaya çıktı

Bodrumda baygın bulunmuştu… Hüseyin Kalbur’un ölüm nedeni ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Bodrumda baygın bulunmuştu… Hüseyin Kalbur’un ölüm nedeni ortaya çıktı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bartın'da, bir binanın bodrum katında su tahliyesi yaparken baygın bulunan ve hastaneye kaldırıldıktan sonra vefat eden 65 yaşındaki Hüseyin Kalbur’un ölüm nedeni netlik kazandı.

Edinilen bilgiye göre Tuna Mahallesi Hendekyanı Caddesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın bodrum katında taşan kuyudaki suyu tahliye etmeye çalışan 65 yaşındaki Hüseyin Kalbur, çalıştığı yerde baygın halde bulunmuştu. 

HASTANEDE VEFAT ETTİ

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri tarafından binanın bodrumundan çıkarılan şahıs, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Hastanede yapılan müdahalalere rağmen kurtarılamayan Hüseyin Kalbur, hayatını kaybetmişti.

Bodrumda baygın bulunmuştu… Hüseyin Kalbur’un ölüm nedeni ortaya çıktı - 1. Resim

OTOPSİDE SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI

Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatılırken, olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri elektrik çarpması, gazdan zehirlenme ve kalp krizi gibi ihtimalleri değerlendirmeye almıştı.

Hayatını kaybeden Hüseyin Kalbur'un yapılan otopsisinde ise ölüm nedeni kalp krizi olarak tespit edildi.

Yapılan otopsi ve defin işlemlerinin ardından cenaze aileye teslim esildi.

Bodrumda baygın bulunmuştu… Hüseyin Kalbur’un ölüm nedeni ortaya çıktı - 2. Resim

BUGÜN DEFNEDİLDİ

Hüseyin Kalburcu'nun cenazesi, sabah saatlerinde olay yerine yaklaşık 250 metre uzaklıktaki evine son kez getirildi. Yaplıan dua ve helalleşmenin ardından ise Epçiler köyüne götürüldü. Kalbur'un cenazesi, öğle namazının ardından göz yaşı ve dualar eşliğinde Epçiler Köyü Kadıköy aile mezarlığında defnedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

