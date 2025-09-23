Bodrumda baygın bulunmuştu… Hüseyin Kalbur’un ölüm nedeni ortaya çıktı

Edinilen bilgiye göre Tuna Mahallesi Hendekyanı Caddesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın bodrum katında taşan kuyudaki suyu tahliye etmeye çalışan 65 yaşındaki Hüseyin Kalbur, çalıştığı yerde baygın halde bulunmuştu.

HASTANEDE VEFAT ETTİ

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri tarafından binanın bodrumundan çıkarılan şahıs, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Hastanede yapılan müdahalalere rağmen kurtarılamayan Hüseyin Kalbur, hayatını kaybetmişti.

OTOPSİDE SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI

Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatılırken, olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri elektrik çarpması, gazdan zehirlenme ve kalp krizi gibi ihtimalleri değerlendirmeye almıştı.

Hayatını kaybeden Hüseyin Kalbur'un yapılan otopsisinde ise ölüm nedeni kalp krizi olarak tespit edildi.

Yapılan otopsi ve defin işlemlerinin ardından cenaze aileye teslim esildi.

BUGÜN DEFNEDİLDİ

Hüseyin Kalburcu'nun cenazesi, sabah saatlerinde olay yerine yaklaşık 250 metre uzaklıktaki evine son kez getirildi. Yaplıan dua ve helalleşmenin ardından ise Epçiler köyüne götürüldü. Kalbur'un cenazesi, öğle namazının ardından göz yaşı ve dualar eşliğinde Epçiler Köyü Kadıköy aile mezarlığında defnedildi.