Zeynep Sut'un sır ölümü... Akrabaları o günü anlattı: Diğer köylüler korkuyor

Mardin'in Derik ilçesinde kayalıklardan düşerek can verdiği iddia edilen Zeynep Sut'un ölümü akıllara Narin Güran'ı getirdi. Battaniyeye sarılı halde bulunan Zeynep'in şüpheli ölümü gündem oldu.

İddiaya göre, kırsal Akçay Mahallesi'nde oturan küçük Zeynep ailesine "İncir yemeye gidiyorum" diyerek evden ayrıldı. Bir süre sonra Zeynep'in incir ağaçlarının olduğu kayalıklardan dere yatağına düştüğü ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine giden ekipler, Zeynep'in cansız bedenini babasının otomobilinde battaniyeye sarılı halde buldu. Ailenin, Zeynep'i düştüğü yerden çıkardığı ve vefat ettiğini anlayınca battaniyeye sardığı öne sürüldü.

Olay günü Zeynep Sut'un anne ve babasının, engelli iki çocuğunun tedavisi için Şanlıurfa'daki bir hastaneye gittikleri öğrenildi. Zeynep'in ise hayvanları otlattıktan sonra ahıra bırakarak dere yatağının kıyısına gittiği ifade edildi.

Ekol TV'nin haberine göre, Zeynep'in amcası Mehmet Sait Sut, olay günü yaşananlar hakkında konuştu.

Sut'un ifadeleri şöyle:

"Diğer köylüler korkuyor almaya işte kızı. Bildiğiniz gibi sağ olabileceğini düşünüyorlar. Ve baba gelince kızını kendisi battaniyeye alıp ambulansa yetiştiriyor. Babası burada sırtına alıyor.

Çok akrabalarımıza yardım ediyor. Diyor ambulansa yetiştirelim. Köye getiriyorlar. Ondan sonra ambulansı çağırıyor. Ambulans geliyor, kontrol ediyor. Vefat ettiğini anlıyorlar"