Adana’da tartıştığı 42 yaşındaki arkadaşının boğazını bıçakla yaralayan 25 yaşındaki şüpheli, kendisini eve kilitleyerek polise direndi. Teslim olmayınca özel harekat ekipleri operasyon düzenledi. Operasyon sırasında yakındaki kafede vatandaşların yemek yemeye devam etmesi dikkat çekti.

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Olay, Seyhan ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi Şinasi Efendi Caddesi'ndeki bir apartmanın üçüncü katındaki dairede meydana geldi.

Boğazından bıçakladı! Kendisini eve kilitleyince özel harekat devreye girdi

TARTIŞTIĞI KİŞİNİN BOĞAZINI BIÇAKLADI

İddiaya göre, Dilyan Ö. (25), arkadaşının arkadaşı Burak Y. (42) ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Dilyan Ö., Burak Y.'yi boğazından bıçakladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Burak Y., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Burak Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Boğazından bıçakladı! Kendisini eve kilitleyince özel harekat devreye girdi

"TESLİM OLMAYINCA ÖZEL HAREKAT DEVREYE GİRDİ"

Olayın ardından polislerin geldiğini gören Dilyan Ö., kendisini eve kilitleyerek teslim olmamak için direndi. Bunun üzerine bölgeye özel harekat polisleri sevk edildi.

Boğazından bıçakladı! Kendisini eve kilitleyince özel harekat devreye girdi

Özel harekat polisleri şüphelinin bulunduğu daireye operasyon düzenledi. Ekiplerin operasyon hazırlığı ve müdahalesi sürerken, olay yerine yakın bir kafede oturan vatandaşların yaşananlara aldırış etmeden yemeklerini yemeye devam etmesi dikkat çekti.

Boğazından bıçakladı! Kendisini eve kilitleyince özel harekat devreye girdi

Özel harekat polislerinin düzenlediği operasyonla Dilyan Ö. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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