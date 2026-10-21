Bolu'da tavuk yüklü kamyon devrildi: Yaralılar var

Bolu-Seben kara yolunda kontrolden çıkan tavuk yüklü bir kamyonun yol kenarına devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye sevk edilirken, etrafa saçılan tavukların toplanıp aracın çekilmesiyle ulaşım normale döndü.

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Bolu'da, Seben-Bolu kara yolunda seyreden H.A. idaresindeki kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Emen köyü mevkisinde yol kenarına devrildi.

4 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan kamyon sürücüsü ile U.G, T.G. ve H.A. itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak ambulansa taşındı.

Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kamyondan boş araziye dökülen tavuklar toplandı, araç ise vinç yardımıyla kaldırıldı. Kaza nedeniyle bölgede bir süre aksayan ulaşım, çalışmaların ardından normale döndü.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI | Bolu Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: ANADOLU AJANSIBolu

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