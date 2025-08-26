Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Burdur'da hareketli anlar: Yağdırdığı kurşunlar sokaktan geçen genç kadına isabet etti!

Burdur'da hareketli anlar: Yağdırdığı kurşunlar sokaktan geçen genç kadına isabet etti!

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Burdur&#039;da hareketli anlar: Yağdırdığı kurşunlar sokaktan geçen genç kadına isabet etti!
Burdur, Silahlı Saldırı, Oto Galerici, Yaralanma, Haber
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Burdur'da bir oto galerici, arasında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan oto parçacıya silahla ateş etti. Silahtan çıkan kurşunlar, oto parçacı ile yoldan geçen bir genç kadına isabet etti. 2 kişinin yaralandığı olay sonrası kaçan saldırgan, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Burdur'un Bucak ilçesinde silahlı saldırıda yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Karayvatlar Mahallesi'ndeki açık otoparkta oto galerici A.A. (34), alacak verecek meselesi nedeniyle husumetli olduğu belirtilen oto parçacı Mustafa K'ye (43) tabancayla ateş etti.

Burdur'da hareketli anlar: Yağdırdığı kurşunlar sokaktan geçen genç kadına isabet etti! - 1. Resim

2 KİŞİ YARALANDI

Silahlı saldırıda Mustafa K. ile bu sırada yoldan geçen Zülal U. (22) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekibi, olay yerinden araçla kaçan A.A'yı yaptıkları çalışmayla yakalayarak gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Sıcaklıklar artıyor, rüzgar geliyor! Meteoroloji'den haftalık rapor çıktı: İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak?Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Benfica-Fenerbahçe maçı galibi kuraya eklenecek!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Tünelde feci kaza! Park halindeki tıra arkadan çarptı; ölü ve yaralılar var - 3. SayfaPark halindeki tıra arkadan çarptı; ölü ve yaralılar var2 kişinin öldüğü kazanın dehşet görüntüleri: Şoförün soğukkanlılığı şaşırttı - 3. SayfaŞoförün soğukkanlılığı şoke etti!Evde uyurken farenin ısırığıyla uyandı! Küçük çocuk dehşeti yaşadı: Kanı durduramadılar - 3. Sayfa"Kanı durduramadık"... Sebebi şoke etti68 metre derinlikte hummalı çalışma: Halit Yukay'ın naaşı için özel kafes sistemi! - 3. SayfaHalit Yukay'ın naaşı için özel kafes sistemiKarısı bıçakladı, o tedaviyi kabul etmedi... 3 gün sonra tuvalette acı son - 3. SayfaKarısı tarafından bıçaklanan adamın acı sonu!İzmir Seferihisar'da orman yangını! 5 uçak, 11 helikopter müdahale ediyor - 3. Sayfaİzmir'de orman yangını! 5 uçak, 11 helikopter...
Sonraki Haber Yükleniyor...