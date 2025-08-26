Burdur'da hareketli anlar: Yağdırdığı kurşunlar sokaktan geçen genç kadına isabet etti!
3. Sayfa Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Burdur'da bir oto galerici, arasında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan oto parçacıya silahla ateş etti. Silahtan çıkan kurşunlar, oto parçacı ile yoldan geçen bir genç kadına isabet etti. 2 kişinin yaralandığı olay sonrası kaçan saldırgan, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Burdur'un Bucak ilçesinde silahlı saldırıda yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Karayvatlar Mahallesi'ndeki açık otoparkta oto galerici A.A. (34), alacak verecek meselesi nedeniyle husumetli olduğu belirtilen oto parçacı Mustafa K'ye (43) tabancayla ateş etti.
2 KİŞİ YARALANDI
Silahlı saldırıda Mustafa K. ile bu sırada yoldan geçen Zülal U. (22) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekibi, olay yerinden araçla kaçan A.A'yı yaptıkları çalışmayla yakalayarak gözaltına aldı.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Abdullah Aydemir