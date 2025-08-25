Burdur'da eğitim uçağı göle düştü! 2 pilot kurtarıldı
Burdur'da kaza kırıma uğrayan eğitim uçağı paniğe neden oldu. Valilik, biri Türk diğeri İspanyol 2 pilotun sap kurtarıldığını açıkladı.
Burdur'un Bucak ilçesinde hareketli saatler yaşandı. Deneme uçuşu yapan eğitim uçağı Karacaören Baraj Gölü'nde su almaya çalışırken kalkış yapamadı.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
2 PİLOT DA KURTARILDI
Uçakta bulunan biri Türk, diğeri İspanyol 2 pilot, balıkçı teknelerinin yardımıyla sağlıklı bir şekilde karaya çıkarıldı.
Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, pilotlar tedbir amacıyla Bucak Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
