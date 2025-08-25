Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Burdur'da eğitim uçağı göle düştü! 2 pilot kurtarıldı

Burdur'da eğitim uçağı göle düştü! 2 pilot kurtarıldı

Burdur'da kaza kırıma uğrayan eğitim uçağı paniğe neden oldu. Valilik, biri Türk diğeri İspanyol 2 pilotun sap kurtarıldığını açıkladı.

Burdur'un Bucak ilçesinde hareketli saatler yaşandı. Deneme uçuşu yapan eğitim uçağı Karacaören Baraj Gölü'nde su almaya çalışırken kalkış yapamadı. 

İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Burdur'da eğitim uçağı göle düştü! 2 pilot kurtarıldı - 1. Resim

2 PİLOT DA KURTARILDI

Uçakta bulunan biri Türk, diğeri İspanyol 2 pilot, balıkçı teknelerinin yardımıyla sağlıklı bir şekilde karaya çıkarıldı.

Burdur'da eğitim uçağı göle düştü! 2 pilot kurtarıldı - 2. Resim

Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, pilotlar tedbir amacıyla Bucak Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

