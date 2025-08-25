Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İzmirlilerin çilesi bitmiyor! Körfezdeki koku vatandaşları kaçırdı: Bir daha gelmeyiz

İzmirlilerin çilesi bitmiyor! Körfezdeki koku vatandaşları kaçırdı: Bir daha gelmeyiz

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Çöp ve su kriziyle boğuşan İzmirliler bir de körfezden gelen kötü kokuyla mücadele ediyor. Yıllardır tartışma konusu olan körfezdeki koku sıcak hava ve rüzgarla bölgede yaşayanlara zor anlar yaşattı. Kokudan nefes almakta zorlandıklarını söyleyen vatandaşlar, "Körfezden gelen kokudan durulmuyor. Bir daha gelmek istemiyoruz" dedi.

Son yılların en kurak yıllarını yaşayan İzmir'de su krizi devam ederken aylardır devam eden çöp sorunuyla da kent, koku kokuya hapsoldu. 

Bölgede sıcak havada artan koku ve sinek istilası etkisiyle çöplerin döküldüğü araziler insan sağlığına ciddi tehdit oluşturuyor. Öte yandan kötü koku İzmir Körfezi'nde de kendini gösterdi.

BALIKLAR ÖLMEYE BAŞLADI

Körfez'de kötü koku ve balık ölümleri yeniden baş gösterdi, deniz suyu sıcaklığının yükselmesi nedeniyle ortaya çıkan planktonlar, çevreye dayanılması güç kötü koku yaydı.

çöp
 İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde toplanan evsel atıkların boş bir araziye rastgele dökülmesi, bölgede çevre kirliliği ve kötü koku şikayetlerini artırdı.

ZİYARETE GELENLER ŞİKAYETÇİ: BİR DAHA GELMEYİZ

Özellikle Bayraklı sahili ve Kordon çevresinde yürüyüş yapmak isteyenler, kokudan dolayı nefes almakta zorlandıklarını dile getirdi. Tatil ya da gezi için İzmir’e gelen ziyaretçiler ise yaşadıkları durum karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Bazı vatandaşlar, "Körfezden gelen kokudan durulmuyor. Bir daha gelmek istemiyoruz" sözleriyle tepkilerini dile getirdi.

İzmirlilerin çilesi bitmiyor! Körfezdeki koku vatandaşları kaçırdı: Bir daha gelmeyiz - 2. Resim

İZMİR KÖRFEZİ NEDEN KOKUYOR?

Körfez kokusunun nedenleri arasında arıtma tesislerinin yetersizliği, kanalizasyon sızıntıları ve deniz dibinde biriken organik atıklar gösteriliyor. Uzmanlar, özellikle sıcak hava dalgaları ve rüzgarsız günlerde körfezdeki kirliliğin daha belirgin hale geldiğini ifade ediyor.

İzmirlilerin çilesi bitmiyor! Körfezdeki koku vatandaşları kaçırdı: Bir daha gelmeyiz - 3. Resim

Vatandaşlar ise kötü kokunun artık İzmir’in kanayan yarası haline geldiğini belirterek, soruna kesin çözüm bulunmasını istedi. Manisa’nın Salihli ilçesinden kente gelen Hasan Akdemir, "Yoğun bir koku var ve insanı gerçekten rahatsız ediyor. İnsan burada durmak istemiyor. 'Bir daha gelmek ister miyim?' diye sorarsanız, bu koku nedeniyle gelmeyebilirim. Aslında uzun vakit geçirmek istedik ama görünen o ki, bu koku yüzünden hemen geri dönmek zorunda kalacağız. Rahatsız oluyoruz sonuçta ve bu da bize zarar veriyor" dedi.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

30 Ağustos'ta Ankara'da otobüsler ücretsiz mi? Metro ve Başkentray'ın bedava olup olmadığı merak ediliyorİsrail basını itiraf etti: Ankara Akdeniz’de oyunu bitiriyor, Esad’ın gidişi bile böyle sarsmamıştı
