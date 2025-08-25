İzmirlilerin çilesi bitmiyor! Körfezdeki koku vatandaşları kaçırdı: Bir daha gelmeyiz

Son yılların en kurak yıllarını yaşayan İzmir'de su krizi devam ederken aylardır devam eden çöp sorunuyla da kent, koku kokuya hapsoldu.

Bölgede sıcak havada artan koku ve sinek istilası etkisiyle çöplerin döküldüğü araziler insan sağlığına ciddi tehdit oluşturuyor. Öte yandan kötü koku İzmir Körfezi'nde de kendini gösterdi.

BALIKLAR ÖLMEYE BAŞLADI

Körfez'de kötü koku ve balık ölümleri yeniden baş gösterdi, deniz suyu sıcaklığının yükselmesi nedeniyle ortaya çıkan planktonlar, çevreye dayanılması güç kötü koku yaydı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde toplanan evsel atıkların boş bir araziye rastgele dökülmesi, bölgede çevre kirliliği ve kötü koku şikayetlerini artırdı.

ZİYARETE GELENLER ŞİKAYETÇİ: BİR DAHA GELMEYİZ

Özellikle Bayraklı sahili ve Kordon çevresinde yürüyüş yapmak isteyenler, kokudan dolayı nefes almakta zorlandıklarını dile getirdi. Tatil ya da gezi için İzmir’e gelen ziyaretçiler ise yaşadıkları durum karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Bazı vatandaşlar, "Körfezden gelen kokudan durulmuyor. Bir daha gelmek istemiyoruz" sözleriyle tepkilerini dile getirdi.

İZMİR KÖRFEZİ NEDEN KOKUYOR?

Körfez kokusunun nedenleri arasında arıtma tesislerinin yetersizliği, kanalizasyon sızıntıları ve deniz dibinde biriken organik atıklar gösteriliyor. Uzmanlar, özellikle sıcak hava dalgaları ve rüzgarsız günlerde körfezdeki kirliliğin daha belirgin hale geldiğini ifade ediyor.

Vatandaşlar ise kötü kokunun artık İzmir’in kanayan yarası haline geldiğini belirterek, soruna kesin çözüm bulunmasını istedi. Manisa’nın Salihli ilçesinden kente gelen Hasan Akdemir, "Yoğun bir koku var ve insanı gerçekten rahatsız ediyor. İnsan burada durmak istemiyor. 'Bir daha gelmek ister miyim?' diye sorarsanız, bu koku nedeniyle gelmeyebilirim. Aslında uzun vakit geçirmek istedik ama görünen o ki, bu koku yüzünden hemen geri dönmek zorunda kalacağız. Rahatsız oluyoruz sonuçta ve bu da bize zarar veriyor" dedi.