Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > İzmir'de çöp sorunu çözülmüyor derinleşiyor! 1983'ten beri böylesini görmediler

İzmir'de çöp sorunu çözülmüyor derinleşiyor! 1983'ten beri böylesini görmediler

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İzmir&#039;de çöp sorunu çözülmüyor derinleşiyor! 1983&#039;ten beri böylesini görmediler
İzmir, Çöp Krizi, Konak, Buca, Atık Toplama, Haber
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Aylardır çöp krizinin devam ettiği İzmir'in Konak ve Buca ilçelerinden mide bulandıran görüntüler gelmeye devam ediyor. Mahalleli, iki aydır sokakların çöp yığınlarıyla dolup taştığını söyleyip "1983 yılından beri buradayız, böyle çöp görmedik. Mahalle, bu kokuyla ne yapacak?" ifadelerini kullandı.

Susuzlukla mücadele eden İzmir'de aylardır devam eden çöp sorunu da vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Özellikle kentin Konak ve Buca ilçeleri çöp yığınlarıyla doldu taştı. 

Konak'ta 1. Kadriye ile Tınaztepe mahallelerinde toplanmayan çöpler, yollara ve kaldırımlara taştı, sıcak havanın da etkisiyle etrafa kötü koku yayıldı.

Buca ilçesinin bazı bölgelerinde ise konteynerlerdeki çöplerin alındığı, çevreye taşan atıkların toplanmadığı görüldü.

İzmir'de çöp sorunu çözülmüyor derinleşiyor! 1983'ten beri böylesini görmediler - 1. Resim

"SOKAKLAR LEŞ GİBİ"

Konak ilçesinde yaşayan Mülkiye Dağhan, yetkililerden uzun süredir devam eden çöp sorununa çözüm bulmalarını beklediklerini söyledi.

Dağhan, "Her şey göz önünde. Sokaklarımız leş gibi kokuyor. Her zaman pislik dolu. Mahalleli olarak buraları süpürüyoruz. Belediye bir şey yapmıyor." dedi.

İzmir'de çöp sorunu çözülmüyor derinleşiyor! 1983'ten beri böylesini görmediler - 2. Resim

"1983'TEN BERİ BUNU GÖRMEDİK"

Mehmet Sait Duman da kötü koku nedeniyle evde duramadığını belirterek, şunları söyledi:

"Aşağı yukarı bir iki aydır bütün sokaklar böyle. Mahalle, bu kokuyla ne yapacak? Allah'tan ekstra ilaç atılıyor. İlaç atılmasa daha çok kokar. Bu çöp kokusuna, pisliğe kim yanaşabilir?"

İzmir'de çöp sorunu çözülmüyor derinleşiyor! 1983'ten beri böylesini görmediler - 3. Resim

Nizamettin Duman da "1983 yılından beri buradayım, böyle çöp görmedim. Çöpçüler, 'Atılacak yer yok, toplamıyoruz.' diyor. " ifadelerini kullandı.

İzmir'de çöp sorunu çözülmüyor derinleşiyor! 1983'ten beri böylesini görmediler - 4. Resim

Konuyla ilgili açıklama yapan belediye yetkilileri, Çiğli ilçesindeki Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi'nin mahkeme kararıyla geçen ay kapatıldığını, toplanan çöplerin İzmir Büyükşehir Belediyesince Bergama ve Tire ilçelerindeki alanlara götürüldüğünü ancak uzaklık nedeniyle çöp taşıyan tırların geciktiğini, bunun da toplama işlemini aksattığını belirtmişti.

 

Kaynak: Anadolu Ajansı

Avrupa'da transfer sezonu ne zaman bitiyor?Ünlü saat markasından bir ırkçılık skandalı daha! Boykot çığ gibi büyüyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
'Jrokez' lakaplı Oğuzhan Dalgakıran'ın ölümünde korkunç iddia! Düştüğü yer görüntülendi - Gündem'Jrokez'un ölümünde korkunç iddia!AK Parti'ye geçen Çerçioğlu'ndan belediye personeline maaş müjdesi! - GündemÇerçioğlu'ndan personeline ara zam müjdesi!Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali’nde 6 ülke kıyasıya yarıştı - GündemUluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali’nde 6 ülke kıyasıya yarıştıHer yer yandı sadece onun tarlası kurtuldu! Nedenini tek cümleyle anlattı - GündemHer yer yandı sadece onun tarlası kurtuldu!Kumarhanede görüntülenen Tanju Özcan küplere bindi: Mal bulmuş gibi atlama iblis! - GündemÖzcan küplere bindi: Mal bulmuş gibi atlama iblis!TÜİK bu verileri ilk kez paylaştı! İşte Türkiye'nin en zengin ve yoksul ilçeleri - Gündemİşte Türkiye'nin en zengin ve yoksul ilçeleri
Sonraki Haber Yükleniyor...