İzmirlilere kötü haber! 8 saatlik su kesintisi...

- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İzmir'in Konak ilçesinde ana boru, Ödemiş ilçesinde de elektrik arızası nedeniyle bakım çalışması yapılacak. Bu sebeplerden ötürü de 8 saat su kesintisi uygulanacağı bildirildi.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), 8 saat su kesintisi uygulanacağını duyurdu.

8 SAATLİK KESİNTİ UYGULANACAK

İZSU'nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Konak ilçesindeki ana boru arızası sebebiyle değişim çalışması başlatıldı. Bu nedenle Anadolu, Millet, Murat ve 26 Ağustos mahallelerinde 09.30 ile 17.30 arasında 8 saat su kesintisi yapılacak.

Ödemiş ilçesinde de elektrik onarım ve bakım çalışmaları dolayısıyla Kemer Mahallesi'ne 09.00 ile 17.00 arasında 8 saat su verilemeyecek.

