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Bursa'da dehşet! Sokak ortasında eski nişanlısını vurdu...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da Hakan M. isimli şahıs, eski nişanlısı Asel Y. ile karşılaştı. Çift arasında çıkan tartışma hararetlenince Hakan M., Asel Y.'yi sağ bacağından vurdu. Talihsiz kadın yaralanırken, polis her yerde Hakan M.'yi arıyor.

Saat 12.30 sıralarında İnegöl ilçesinde bulunan Cuma mahallesi Atatürk Bulvarı'nda Hakan M. (36), eski nişanlısı Asel Y. (29) ile karşılaştı.

Bursa'da dehşet! Sokak ortasında eski nişanlısını vurdu... - 1. Resim

Çift arasında tartışma büyüyünce Hakan M., Asel Y.'yi sağ bacağından tabancayla vurdu. Bacağına isabet eden mermiyle yere düşen kadın kanlar içinde kaldı.

Bursa'da dehşet! Sokak ortasında eski nişanlısını vurdu... - 2. Resim

Şüpheli olay yerinden yaya olarak kaçarken, yaralı sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Asel Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Silahlı saldırı anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Polis kaçan şüpheliyi arıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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