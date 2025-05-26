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Bursa'da denizden erkek cesedi çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Bursa&#039;da denizden erkek cesedi çıktı
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde sahile ceset vurdu. Yapılan incelemede cesedin 27 yaşındaki bir erkeğe ait olduğu tespit edildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, denizin yaklaşık 100 metre açıklarında erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Kumyaka Mahallesi Çanaklıçeşme Koyu kıyısından yaklaşık 100 metre açıkta, hareketsiz bir kişinin olduğuna ilişkin ihbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bursa'da denizden erkek cesedi çıktı - 1. Resim

Bölgeye gelen ekipler, bir erkeğe ait olduğu belirlenen cesedi kıyıya çıkardı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Cesedin 27 yaşındaki Mehmet Alper'e ait olduğu tespit edildi. Alper'in kesin ölüm nedeni otopsi sonucu belirlenecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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