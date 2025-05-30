Bursa'da feci kaza! Tır otomobili ezdi, ölü ve yaralı var
Bursa'da otomobili altına alan tır, yoldan çıkarak zeytin bahçesine daldı. Feci kazada otomobil sürücüsü canından oldu, tır şoförü ise yaralandı.
Kaza, 00:30 sıralarında Orhangazi İznik yolu Yeniköy mevkiinde meydana geldi. İznik istikametinden Orhangazi istikametine seyreden Serdar B. idaresindeki 10 TR 584 plakalı tır, karşı istikametten gelen Fuat Akdemir (44) yönetimindeki 34 MMY 674 plakalı otomobil ile çarpıştı.
METRELERCE SÜRÜKLEYİP BAHÇEYE DALDI
Altına aldığı otomobili metrelerce sürükleyen tır yoldan çıkıp zeytin bahçesine girdi. Ağaçları parçalayan tır, yaklaşık 50 metre sonra durabildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi yönlendirildi.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Otomobil sürücüsü Fuat Akdemir’in kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayı hafif yaralı olarak atlatan tır sürücüsü ise kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
İtfaiye ekipleri kazada yaşamını yitiren Fuat Akdemir’in cenazesini çıkartabilmek için uzun süre çalışma yaptı. Talihsiz adamın cenazesi savcının incelemesinin ardından adli tıp kurumuna götürüldü.
Kaza sebebi ile Orhangazi İznik karayolunda trafik akışı jandarma kontrolünde sağlandı. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.