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Bursa'da feci kaza! Tır otomobili ezdi, ölü ve yaralı var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Bursa&#039;da feci kaza! Tır otomobili ezdi, ölü ve yaralı var
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da otomobili altına alan tır, yoldan çıkarak zeytin bahçesine daldı. Feci kazada otomobil sürücüsü canından oldu, tır şoförü ise yaralandı.

Kaza, 00:30 sıralarında Orhangazi İznik yolu Yeniköy mevkiinde meydana geldi. İznik istikametinden Orhangazi istikametine seyreden Serdar B. idaresindeki 10 TR 584 plakalı tır, karşı istikametten gelen Fuat Akdemir (44) yönetimindeki 34 MMY 674 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Bursa'da feci kaza! Tır otomobili ezdi, ölü ve yaralı var - 1. Resim

METRELERCE SÜRÜKLEYİP BAHÇEYE DALDI

Altına aldığı otomobili metrelerce sürükleyen tır yoldan çıkıp zeytin bahçesine girdi. Ağaçları parçalayan tır, yaklaşık 50 metre sonra durabildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi yönlendirildi.

Bursa'da feci kaza! Tır otomobili ezdi, ölü ve yaralı var - 2. Resim

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Otomobil sürücüsü Fuat Akdemir’in kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayı hafif yaralı olarak atlatan tır sürücüsü ise kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Bursa'da feci kaza! Tır otomobili ezdi, ölü ve yaralı var - 3. Resim

İtfaiye ekipleri kazada yaşamını yitiren Fuat Akdemir’in cenazesini çıkartabilmek için uzun süre çalışma yaptı. Talihsiz adamın cenazesi savcının incelemesinin ardından adli tıp kurumuna götürüldü.

Kaza sebebi ile Orhangazi İznik karayolunda trafik akışı jandarma kontrolünde sağlandı. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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