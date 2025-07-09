Bursa'da korkunç kaza! Kafası tırın altında sıkıştı, kurtarıldı...

Bursa’da sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet park halindeki tıra çarptı. Motosikletliler bir süre savruldu, biri tırın altında girdi. Sıkışan başını ise taktığı kask kurtardı.

Kaza gece 01.00 sıralarında Orhangazi’de Yalova-Bursa karayolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre ana yolda seyir halinde olan Furkan İlmen (28) idaresindeki 16 BTB 143 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası Familya Otel önünde park halinde bulunan 16 ALN 015 plakalı tıra yandan çarptı.

TIRIN ALTINA SIKIŞAN BAŞINI KASK KURTARDI

Çarpmanın etkisiyle motosiklet metrelerce sürüklenirken motosiklet sürücüsü savruldu, arkasında yolcu olarak bulunan Yasin Güney’in (55) kafası tırın altına girdi. Kaskı sayesinde ölümden dönen talihsiz adam dakikalarca ambulansı bu şekilde bekledi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra tır kendi içindeki mekanizma ile yerden yükseltilince kaskı sıkışmış haldeki sürücü altından çıkartıldı.

Sağlıkçılar tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar daha sonra Orhangazi Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Kaza ile ilgili soruşturma başlattı.