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Bursa'da silahlı saldırı: 1 kişi ağır yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Bursa&#039;da silahlı saldırı: 1 kişi ağır yaralandı
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, kıraathanede silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.

Bursa'nın Gemlik ilçesi Balıkpazarı Mahallesi'ndeki kıraathanede, kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından Ü.T'ye (53) silahla ateş açıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ü.T, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gemlik Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Bursa'da silahlı saldırı: 1 kişi ağır yaralandı - 1. Resim

Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri kaçan şüpheliyi arıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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