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"Büyü bozacağız" deyip dolandırdılar! 7 kişi gözaltında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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&quot;Büyü bozacağız&quot; deyip dolandırdılar! 7 kişi gözaltında
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sosyal medyada büyü yaptığını iddia ederek vatandaşları dolandıran şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon neticesinde 7 şüpheli gözaltına alındı.

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sosyal medya üzerinden kendilerini "büyü bozucu" ya da "manevi danışman" olarak tanıtan kişilerin vatandaşları dolandırdığı ihbarı üzerine düğmeye basıldı.

6 İLDE OPERASYON

Şüphelilerin, mağdurlardan aldıkları paraları farklı kişilere ait banka hesaplarına aktardıkları tespit edildi. Yürütülen soruşturma kapsamında geçtiğimiz gün Isparta merkezli olarak İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Konya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

7 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Operasyonlarda toplam 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, olayla ilgili soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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