Camide imamla görüştüğü sırada hırsızlık! Eski belediye başkanı: Bana iyi bir ders oldu

Antalya Manavgat'a bağlı Oymapınar'ın eski belediye başkanlarından Tevfik Güven, imamla avluda konuştuğu sırada caminin önüne park ettiği otomobilinin çalınmasıyla şoke oldu. Çevredeki güvenlik kameralarının incelenmesi sonrası eski başkanın aracı bulundu. Güven, "Aracımı kilitlememiştim, bana iyi bir ders oldu" dedi.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde sabah 09.00 sıralarında, Oymapınar eski belediye başkanlarından Tevfik Güven, 07 LJN 91 plakalı aracıyla Çağlayan Camii'ne geldi. Otomobili park ettikten sonra anahtarı kontak üzerinde bırakıp, cami imamıyla görüşen Güven, 10-15 metre mesafedeki aracının hareket ettiğini fark etti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Güven'in ihbarı sonrası Manavgat ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, olay yerine geldi.

ÇALINAN ARAÇ BULUNDU

Güvenlik kameralarını inceleyen Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aracın bir kadın tarafından çalınarak Sarılar istikametine gittiğini belirledi. Eski belediye başkanının otomobili akşam saatlerinde Sarılar Mahallesi 1123 Sokak üzerinde park halinde bulundu.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYBI BUKUNUYOR

Aracı çalarak götürdüğü tespit edilen, çok sayıda suç kaydı bulunan ve madde etkisi altında olduğu öğrenilen D.Y. isimli kadın, araçtan yaklaşık 400 metre uzaklıkla yol üzerinde yaya olarak yürürken yakalandı. Otomobil, Olay Yeri İnceleme ekibinin incelemelerin ardından sahibine teslim edildi.

"HERKES 5 METRE BİLE GİDECEKSE ARACINI KİLİTLESİN"

Çalınan aracını teslim alan Tevfik Güven, "Çağlayan Camii imam-hatibi ile Akseki'ye gitmek üzere sözleşmiştik. Sabah 09.00 sıralarında aracımla caminin önüne geldim. Hüseyin hoca 10 dakika işi olduğunu, halledince hemen gidebileceğimizi söyledi. Hocayı beklerken dönüp baktığımda aracım yerinde yoktu. Hemen polise haber verdim. Olay yerine gelen polisler çevredeki güvenlik kamerasını izlediklerinde otomobili götüren kadının kendileri tarafından bilinen birisi olduğunu söyledi. Aracımı bulduklarını söylediler ve gelip teslim aldım. Herkes arabasını 5 metre gidecekse bile kitlesin, iyi bir ders oldu" şeklinde konuştu.