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Çanakkale'de vahşet! Boşanma aşamasındaki eşinin kafasına sıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Çanakkale&#039;de vahşet! Boşanma aşamasındaki eşinin kafasına sıktı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Çanakkale'de Zeynep Z. isimli kadın, boşanma aşamasında olduğu eşi Uğur Z. tarafından sokak ortasında başından vurularak öldürüldü. Zanlı polisler tarafından olay yerinin yakınlarında yakalandı.

Kan donduran olay saat 10.30 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Uğur Z. isimli şahıs, otomobiliyle motosiklet kullanan eşi Zeynep Z.'nin önünü kesti. 

Uğur Z., aralarında çıkan tartışmanın ardından yanında getirdiği silahla boşanma aşamasındaki eşi Zeynep Z.'yi başına ateş ederek vurdu. Talihsiz kadın yere yığılırken, Uğur Z. ise otomobille kaçtı.

Çanakkale'de vahşet! Boşanma aşamasındaki eşinin kafasına sıktı - 1. Resim

KATİL EŞ GÖZALTINDA

Silah seslerini duyan vatandaşlar olayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Zeynep Z.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekipleri eşini vuran Uğur Z.'yi olayın gerçekleştiği bölgenin yakınlarında yakalayarak gözaltına aldı.

Kadının cansız bedeni savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından cenaze aracıyla Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cinayet zanlısı ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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