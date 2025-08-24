Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Çanakkale'nin iki ilçesinde 74 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin iki ilçesinde 74 düzensiz göçmen yakalandı

3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Çanakkale'nin Ayvacık ve Eceabat ilçelerinde 74 düzensiz göçmen yakalandı. 4 şüpheli ise, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Çanakkale'nin Ayvacık ve Eceabat ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, 74 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık açıklarında hareket halindeki lastik botta bir grup düzensiz göçmen bulunduğu tespit etti. "KB-20" botuyla bölgeye düzenlenen operasyonda, Yemen ve Sudan uyruklu 18 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'nin iki ilçesinde 74 düzensiz göçmen yakalandı - 1. Resim

Eceabat açıklarında "KB-5" ve "KB-44" ekiplerince düzenlenen operasyonda ise balıkçı teknesinde Afganistan, İran ve Pakistan uyruklu 19'u çocuk 56 düzensiz göçmen ile Pakistan ve İran uyruklu 4 şüpheli de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.

