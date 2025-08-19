Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Muğla açıklarında sürüklenen yelkenli teknedeki düzensiz göçmenler kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 43 düzensiz göçmen kurtarıldı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında çok sayıda düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesindeki açıklamaya göre, ilçe açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu yelkenli teknenin motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri görevlendirildi.

43 DÜZENSİZ GÖÇMEN KURTARILDI

Ekipler, teknedeki 9'u çocuk 43 düzensiz göçmeni kurtardı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli de gözaltına alındı. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

