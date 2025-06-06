Çankırı'da feci olay: Köy muhtarına kurşun yağdırdılar!

Çankırı'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada köy muhtarı hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Çankırı'da merkeze bağlı İncik köyünde iki aile arasında yaşanan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada silahla vurulan muhtar Ergül Sönmez, olay yerinde hayatını kaybetti, aynı aileden K.S, M.S. ve A.S. ise yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Çorum'daki hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.