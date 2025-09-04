Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Çim tohumu yüklü tır bariyerlere çarptı: Genç sürücü can verdi

Çim tohumu yüklü tır bariyerlere çarptı: Genç sürücü can verdi

- Güncelleme:
Antalya, Kaza, Tır, Olay, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tır devrildi, kazada 25 yaşındaki genç sürücü vefat etti.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Döşemealtı ilçesi Bıyıklı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan D650 kara yolu üzerinde meydana geldi. 

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Edinilen bilgiye göre, Bucak'tan Antalya istikametine seyir halindeki Buğrahan Türker'in (25) kullandığı çim tohumu yüklü tır, henüz belirlenemeyen bir nedenle, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. 

Çim tohumu yüklü tır bariyerlere çarptı: Genç sürücü can verdi - 1. Resim

YAN YATARAK SÜRÜKLENDİ

Çarpmanın şiddetiyle dorsesi ayrılan tır, yan yatarak sürüklenmeye başladı. Bir süre sürüklenen tır hurdaya döndü. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi.

Çim tohumu yüklü tır bariyerlere çarptı: Genç sürücü can verdi - 2. Resim

GENÇ SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE VEFAT ETTİ

İhbarla verilen adrese gelen ekipler araç içerisinde bulunan 25 yaşındaki sürücünün hayatını kaybettiği belirledi. Kaza nedeniyle yol kenarında bulunan bariyerin yerinden koptuğu görüldü. Tıra ait parçalar çevreye savrulurken, trafik akışı uzun süre tek şeritten sağlandı. Yapılan savcılık incelemesinin ardından kazada hayatını kaybeden Buğrahan Türker'in cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

