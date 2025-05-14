Cinayet sonrası Yunanistan'a kaçmıştı... Polisin telefonuna dayanamadı, dönüp teslim oldu!

Adana'da 10 ay önce yaşanan silahlı çatışmada hayatını kaybeden masum bir vatandaşın faillerinden birinin olaydan 2 gün sonra öldürüldüğü, diğerinin ise polisin "Gel, cezanı vatanında çek" sözüyle ikna edilerek Yunanistan'dan dönüp teslim olduğu bildirildi.

Olay, 4 Temmuz 2024 tarihinde merkez Yüreğir ilçesi Yunus Emre Mahallesi Şehit Ahmet Oruç Caddesi'nde meydana geldi. Ferhat A. (44) ile Kamuran Polat arasında sosyal medyadan başlayan tartışma, küfürleşme nedeniyle husumete dönüştü. Taraflar sokakta karşılaşınca birbirilerine kurşun yağdırdı.

Fotoğraftaki Hasan İplikçioğlu

Bu sırada marketten çıkan olayla bir alakası olmayan 47 yaşındaki Hasan İplikçioğlu göğsünden vurularak öldü. Evinin damında oturan Necla E.'nin (41) isimli kadının da eline kurşun isabet etti. Olaydan sonra 2 şüpheli de kaçarak kayıplara karıştı.

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2 GÜN SONRA ÖLDÜRÜLDÜ

Polis ekipleri başlattıkları soruşturma sonrası şüphelilerden Kamuran Polat'ın ilk olaydan 2 gün sonra uğradığı silahlı saldırıda öldürüldüğünü tespit etti. Diğer şüpheli Ferhat A. ise Edirne üzerinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Atina kentine kaçtığı belirlendi.

"GEL, CEZANI VATANINDA ÇEK"

Polis, şüpheli Ferhat A.'nın Yunanistan'da kullandığı telefon numarasına ulaştı. Bir cinayet dedektifi, şüpheli ile 2 ay boyunca görüşmeler yaptı. Görüşmelerde polisin, "Gel, cezanı vatanında çek" sözü üzerine Ferhat A. teslim olmaya karar verdi. Atina'dan İstanbul'a uçakla gelen şüpheliyii burada cinayet polisi karşılayarak gözaltına aldı. Adana'ya getirilen zanlının emniyetteki ifadesinde, "Diğer taraf bana ateş etti, ben karşılık vermedim. Kimseyi öldürmedim" diyerek kendini savunduğu öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen şüpheli Ferhat A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.