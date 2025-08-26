Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Cips paketine gizlenmiş zehir! Zehir tacirleri kıskıvrak yakalandı

Cips paketine gizlenmiş zehir! Zehir tacirleri kıskıvrak yakalandı

Cips paketine uyuşturucu gizleyen zehir tacirleri, polis operasyonuyla kıskıvrak yakalandı. Operasyonda 492 sentetik ecza hap ve çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi.

Gelecek neslin beyinlerini uyuşturmaya çalışan zehir tacirlerine, yapılan operasyonlar ile göz açtırılmıyor. Samsun'da yapılan operasyonda zehir tacirlerinin taktikleri pes dedirtti. 492 adet sentetik hap, cips paketine gizlenmiş şekilde bulundu.

CİPS PAKETİNE UYUŞTURUCU GİZLEDİLER 

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 25 Ağustos'ta gerçekleştirdikleri çalışmalarda M.K.K.'nin üzerinde 1 ruhsatsız tabanca ve 7 fişek, U.T.Ç.'nin üzerinde 3 ruhsatsız tüfek ve 50 kartuş, E.A.'nın üzerinde 1 kurusıkı tabanca ve 41 fişek buldu.

R.A.'nın cips paketine gizlediği 492 sentetik ecza hap ise operasyonun en dikkat çeken bulgusu oldu.

Şüpheli şahıslar gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı. Emniyet yetkilileri, "Nereye gizlerseniz gizleyin, ruhsatsız silahları ve uyuşturucuyu tek tek bulup ortaya çıkaracağız. Halkımızın huzurunu bozmanıza asla müsaade etmeyeceğiz" ifadeleriyle denetimlerin süreceğini vurguladı.

