Evinden paket paket uyuşturucu çıktı! Torbacının savunması güldürdü

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu satıcılarına karşı operasyon düzenledi.

İlgili Haber Asfalt zorbalarına gereği yapıldı! Gündem olan görüntülerin ardından kıskıvrak yakalandılar

5 KİŞİ YAKALANDI

Operasyonda B.A., E.C., A.B., A.A. ve S.T. yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise 12 pakette toplam 610 gram bonzai, 7 pakette toplam 56 gram metamfetamin, 10 gram eroin, 49 gram uyuşturucu madde çoğaltımında kullanılan katkı maddesi, 117 adet sentetik ecza, 50 gram esrar ve 6 hassas terazi ele geçirildi.

SAVUNMALARI DA SKANDAL

Emniyete götürülen 5 şüphelinin ifadesinde "Satıcı değil, bağımlıyız" şeklinde savunma yaptığı öğrenildi. İşlemlerinin ardından uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.