Evinden paket paket uyuşturucu çıktı! Torbacının savunması güldürdü
Adana'da uyuşturucu satışı yapan 5 torbacı tutuklandı. Yüklü miktarda uyuşturucuyla yakalanan şüpheliler, kendilerini "Satıcı değil, bağımlıyız" diyerek savundu.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu satıcılarına karşı operasyon düzenledi.
5 KİŞİ YAKALANDI
Operasyonda B.A., E.C., A.B., A.A. ve S.T. yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise 12 pakette toplam 610 gram bonzai, 7 pakette toplam 56 gram metamfetamin, 10 gram eroin, 49 gram uyuşturucu madde çoğaltımında kullanılan katkı maddesi, 117 adet sentetik ecza, 50 gram esrar ve 6 hassas terazi ele geçirildi.
SAVUNMALARI DA SKANDAL
Emniyete götürülen 5 şüphelinin ifadesinde "Satıcı değil, bağımlıyız" şeklinde savunma yaptığı öğrenildi. İşlemlerinin ardından uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
