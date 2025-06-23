Dayısını bıçaklayarak katletmişti! 22 yaşındaki zanlının müebbet hapsi istendi
Adana'da dayısı Mehmet Tunç'u bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan 22 yaşındaki M.O.B. hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı.
Olay 21 Nisan 2024'te Yüreğir ilçesine bağlı Dervişler Mahallesi'nde yaşandı. Mehmet Tunç'un (41) öldürülmesine ilişkin tutuklanan yeğeni M.O.B. (22) hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.
Sanık hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
İKİ KARDEŞİ VE KIZ ARKADAŞI İLE YANINA YERLEŞTİ
İddianamede sanığın, iki kardeşi ve birlikte yaşadığı kadınla Tunç'un evine yerleştikleri belirtildi.
KAVGA GÜRÜLTÜ YÜZÜNDEN ÇIKMIŞ
Olay günü Tunç'un gece saatlerinde evde gürültü yaptıkları gerekçesiyle yeğeniyle tartıştığı anlatılan iddianamede, bunun üzerine M.O.B'nin mutfaktan aldığı bıçakla dayısını öldürdüğü kaydedildi.
İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.
Merkez Yüreğir ilçesi Dervişler Mahallesi'nde 21 Nisan 2024'te dayısı Mehmet Tunç'u (41) bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan M.O.B. tutuklanmıştı.