Şırnak'ta feci olay! Lokantada çalışan Gülizar, arkadaşı tarafından bıçakla öldürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 23 Haziran 2025 08:21 - Güncelleme: 23 Haziran 2025 08:24 - Güncelleme:

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Şırnak'ın Silopi ilçesinde bulunan bir lokantada çalışan 29 yaşındaki Gülizar Yıldız ve R.K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle R.K., Gülizar Yıldız'a bıçakla saldırdı. Yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay dün akşam saatlerinde Silopi ilçesi İpekyolu üzerinde bulunan bir lokantada yaşandı. Aynı iş yerinde çalışan Gülizar Yıldız ile R.K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma alevlenince R.K., Yıldız'a bıçakla saldırdı. Gülizar Yıldız HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ Ağır yaralanan talihsiz kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Silopi Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüpheli R.K gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Mahmut Ekinci